Хасид впервые занял высокий пост в правительстве США

Митчелл «Мойше» Аллен Силк

58-летний Митчелл «Мойше» Аллен Силк назначен помощником министра финансов США по международным рынкам и развитию. Кандидатуру Силка президент Трамп выдвинул еще в прошлом году, и недавно Сенат единогласно ее утвердил.

Специалист по китайскому рынку принес присягу на Торе, принадлежавшей ребе Мордехаю из Надворной — основателю одноименной хасидской династии.

Отец восьми детей Силк получил степень д-ра права в Университете Мэриленда, изучал дипломатию в престижном Georgetown University, а также имеет дипломы Пекинского университета и Университета Тайваня.

За 33 года профессиональной деятельности хасид Митчелл «Мойше» успел поработать в ведущих юридических компаниях — Hughes Hubbard & Reed, Chadbourne & Parke, провел десять лет в Гонконге в качестве партнера Allen & Overy — одной из двух юридических фирм в мире, объем сделок которых превысил триллион долларов США.

Осенью 2017 года Силк возглавил Управление инвестиций, энергетики и инфраструктуры в Казначействе США. Он владеет мандаринским и кантонским диалектами китайского языка, известен как ведущий эксперт в области китайского права и финансов, и является автором целого ряда книг и десятков статей по этой тематике.

Здание Министерства финансов США

Чиновник был одним из участников переговоров между Соединенными Штатами и Китаем, которые должны были положить конец торговой войне между странами.

В течение 12 лет Силк, житель квартала Боро-парк в Бруклине, на волонтерских началах занимал пост председателя юридического департамента Agudath Israel of America, помогая решать проблемы ультраортодоксальных евреев.

Глава Минфина США Стив Мнучин уже поздравил хасида с новым назначением, Силк, в свою очередь, подчеркнул, что ждет поддержки президента и министра в деле «обеспечения роста и стабильности на международных финансовых рынках в это критическое для страны время».

Митчелл «Мойше» принадлежит к небольшому двору надворненских хасидов. Надворная — ныне районный центр Ивано-Франковской области, когда-то была частью империи Габсбургов, а в межвоенные годы входила в состав Второй Речи Посполитой. В конце XIX века более половины населения городка составляли евреи, до Второй мировой войны здесь действовали более 20 клойзов — молитвенных домов самых разных хасидских дворов: Косов, Вижниц, Чортков, Белз и т.д.

Мемориал жертвам Холокоста на еврейском кладбище Надворной

Главным же ребе хасидов Надворной считался скончавшийся в 1894 году Мордехай Лейфер, к которому приезжали за благословением даже из Венгрии и Румынии. Похоронен он в Буштыно — сегодня это ПГТ в Тячевском районе Закарпатской области. Подавляющее большинство из 6 000 евреев, живших в Надворной к началу Второй мировой, погибли в годы Холокоста. Здания синагог были разрушены и уже после войны использовались как источник стройматериалов.

Памятник жертвам Шоа в Надворной установлен в Нью-Йорке, а в позапрошлом году скромный монумент появился и на еврейском кладбище бывшего штетла.

Потомки выходцев из местечка живут сегодня по всему миру — от Бней-Брака до Цфата, и от Лондона до Нью-Йорка. Одним из них является и Митчелл «Мойше» Аллен Силк — благочестивый хасид, крупный юрист, известный специалист по Китаю и высокопоставленный чиновник Минфина США.

Борис Вайнер

http://hadashot.kiev.ua/content/hasid-vpervye-zanyal-vysokiy-post-v-pravitelstve-ssha