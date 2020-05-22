Врачи огласили список продуктов,которые плохо влияют на сердечно-сосудистую систему

Работа сердечно-сосудистой системы напрямую зависит от рациона питания, и при регулярном употреблении некоторые продукты крайне негативно влияют на сосуды и сердце. Специалисты рассказали, какие продукты необходимо исключить из рациона или же ограничить их употребление.

В первую очередь, речь идет о продуктах с высоким гликемическим индексом и содержащим сахар. Откажитесь от употребления различных готовых сладостей и выпечки.

Еще один продукт, представляющий опасность для сосудов и сердца, — это соль.

Медики не советуют полностью исключать ее из рациона, но ограничить употребление необходимо — до 6 граммов в день.

В списке вредных продуктов также значатся все спиртные напитки за исключением красного вина. Врачи отмечают, что красное вино можно пить до 4 раз в неделю, но не более 2 бокалов за один раз.

Если вы входите в группу риска, навсегда откажитесь от употребления продуктов с трансжирами.

В большом количестве они содержатся в различных полуфабрикатах и фастфуде.

И одним из самых вредных продуктов для сердечно -сосудистой системы специалисты называют пальмовое масло. Сейчас его начали часто добавлять в молочную продукцию, однако это настоящая отрава для организма.