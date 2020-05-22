В Сети поговаривают о грядущем разводе Джорджа Клуни

Джордж и Амаль Клуни женаты уже почти шесть лет. В 2017-м юрист родила своему мужу двойняшек — Эллу и Александра.

Супруги регулярно появлялись вместе на светских мероприятиях и до недавнего времени не давали поводов для пересудов.

Однако на днях все изменилось. Журналисты издания Life&Style выяснили, что актер и его жена близки к разводу.

По информации, которая появилась в Сети, Амаль считает своего мужа «эгоистичным и честолюбивым». Инсайдеры утверждают, что Джордж, в свою очередь, называет свою супругу «испорченной». Поговаривают, она хочет отобрать у мужа добрую половину их общего состояния.

Причиной для неожиданного появления таких сплетен стал еще и тот факт, что Клуни почти перестали вместе выходить в свет. Раньше фотографы регулярно замечали их на свиданиях, съемках или красных дорожках. Однако в последнее время Джордж и Амаль исчезли с радаров СМИ.

Впрочем, поклонники надеются, что в скором актер и его супруга опровергнут слухи о грядущем разводе.

Фанаты верят, что голливудский красавец просто наслаждается размеренной жизнью и воспитанием двоих детей, поэтому не торопится появляться на светских мероприятиях.