Роузи Хантингтон-Уайтли показала, какой красавицей была в свои 16 лет

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли решила поддаться ностальгии и вспомнить, с чего начиналась ее модельная карьера.

В своих Instagram-Stories 33-летняя знаменитость опубликовала пару фотографий из своего портфолио, которые были сделаны еще в 2003 году в Лондоне.

Как вспомнила бывший «ангел» Victoria’s Secret, тогда она подписала свой первый контракт с модельным агентством, что дало ей толчок к дальнейшему развитию в этой сфере.

Отметим, что после подписания этого договора Хантингтон-Уайтли почти сразу снялась для издания Teen Vogue, а уже в возрасте 17-ти лет дебютировала на подиуме вместе с Наоми Кэмпбелл.

На кадрах можно увидеть скромную 16-летнюю девочку, которая только начала свой путь к статусу одной из самых высокооплачиваемых манекенщиц мира.