Николь Кидман серьезно пострадала во время пробежки

Голливудская актриса Николь Кидман сломала ногу во время пробежки. Об этом сообщил журналистам муж звезды Кит Урбан. По словам супруга, Николь вышла на пробежку по району возле дома.

Она не увидела выбоину на дороге и вывихнула лодыжку, а также получила небольшой перелом. Кит Урбан отметил, что его супруга чувствует себя хорошо и справляется с травмой даже лучше, чем это сделал бы он.

Пара проводит время в самоизоляции в своем доме в Нэшвилле, штат Теннесси. Они ждут, когда откроются границы, и они смогут повидать своих родственников в Австралии.

52-летняя Николь Кидман была замужем дважды. С первым супругом – Томом Крузом актриса прожила более десяти лет. Они усыновили двух детей — Изабеллу Джейн и Коннора Энтони.

Со вторым мужем Китом Урбаном Николь познакомилась в 2005 году, через год пара сыграла свадьбу в Сиднее. Спустя два года в семье родилась дочь Сандэй Роуз Кидман-Урбан. В 2010 году у супругов появилась на свет вторая девочка – Фэйт Маргарет, которую выносила суррогатная мать.