Муж Наталии Королевой пожаловался на отсутствие заработков

Сергей Глушко, больше известный под псевдонимом Тарзан, сделал странное заявление. Он сравнил представителей шоу-бизнеса с пенсионерами и заявил, что пожилые люди якобы живут лучше.

Такое неоднозначное заявление может вызвать, мягко говоря, только недоумение. Глушко заявил, что больше 2 месяцев сидит дома и лишился заработков, и его семья все больше ощущает на себе финансовый кризис.

«В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем. Более того, мы будем последними, кого подключат к жизни, потому что массовые сборища еще долго будут под запретом», — жалуется Тарзан. Также он отметил, что многим россиянам кажется, что представители шоу-бизнеса живут очень богато, но народ на самом деле якобы не понимает, что это вообще не так.

Напомним, что Глушко и Королева живут в элитном поселке Подмосковья, а их соседями являются самые известные люди российского шоу-бизнеса. Однако Глушко жалуется, что закрыл свой фитнес-центр и даже не может выступать со своими эротическими танцами. Напомним, что Глушков уже не первый представитель шоу-бизнеса, который жаловался на нищету. Ранее об этом заявляли Татьяна Буланова, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова.