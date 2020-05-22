Лану Дель Рей обвинили в расизме

Вчера в сети разгорелся скандал, после того как 34-летняя американская певица Лана Дель Рей опубликовала пост, в котором раскритиковала Бейонсе, Ариану Гранде, Карди Би и других популярных исполнительниц за их творчество. Основная претензия Дель Рей заключалась в том, что ей надоело, что ее упрекают в романтизации насилия и токсичных отношений, а других певиц, в треках которых звучат темы секса и измен, «гладят по головке».

Свою позицию Дель Рей объяснила очень подробно, однако «отбиваться» ей пришлось в первую очередь от обвинений в расизме, на проявление которого ей указали интернет-пользователи (все певицы, которых упомянула Лана, — не белые, в отличие от нее самой). После многочисленных критических комментариев, обрушившихся на нее, Лана поспешила оправдаться.

Все упомянутые мной певицы — мои любимые певицы. Но это не значит, что я изменю свое мнение, которое высказала. Если вы считаете, что это как-то связано с расой, это ваше право, но это не то, что я хотела сказать.

Я могла бы сказать это о ком угодно, но я выбрала своих любимых людей. Это проблема современного общества: не все на самом деле так, как вы себе придумываете. Именно в этом смысл моего поста: есть определенные женщины, чья культура не хочет иметь голос. Возможно, это не имеет отношения к расе, я не знаю, с чем это связано. Мне уже все равно, но никогда, никогда не называйте меня расисткой, потому что это чушь собачья.

И последнее: когда я говорила о людях, которые похожи на меня, я имела в виду людей, которые не кажутся сильными, или достаточно умными, или независимыми. Речь шла о защите более чуткой личности, а не о белой женщине,

— заключила она.