Как найти клад

Чтобы найти какой-нибудь крупный клад, нужно огромное везение, почище того, которое требуется для выигрыша в лотерею…Но если заглянуть в музей или антикварную лавку,можно увидеть массу разнообразных старинных предметов. Неужели все они найдены волею случая? Или ,все таки ,есть система?

Иногда бывает и такое. Например, в 1985 году житель города Городец по фамилии Мошкин рыл яму в своем огороде. Неожиданно его лопата наткнулась на какую-то ржавую железяку. Мошкин достал ее из ямы и на всякий случай отнес в местный музей. Когда сотрудники музея отчистили находку от земли и ржавчины, они ахнули. В их руках оказался великокняжеский шлем со следами позолоты и инициалами владельца. Сейчас этот шлем — один из самых уникальных музейных экспонатов Нижегородской области, и многие уверены, что принадлежал он самому Александру Невскому. Но история зтой находки — скорее исключение. Кладоискатели — профессионалы удачливы как раз потому, что знают, где именно нужно искать спрятанные сокровища.



Больше всего разнообразных ценностей можно найти там, где раньше жили люди, особенно — в общественных местах, например, в районе расположения старых рынков, лавок или трактиров. Значит, перед тем как приступить к поиску клада, неплохо было бы запастись старинными картами местности. Они помогут понять, где в былые времена кипела жизнь. Ну а если такой карты нет? Тогда пригодятся различные знания из области истории.

Так, на современных картах нередко можно найти деревни с названием Ям. И это не случайно: с 12-го по 18-й век «ямом» называли почтовую станцию (отсюда — и слово «ямщик»), в которой содержали разгонных лошадей. На этих станциях располагались постоялые дворы и конюшни, словом, в старину это были своеобразные гостиницы, и строили их, разумеется, на крупных дорогах и перекрестках торговых путей. А небольшая речка Мозжинка близ Звенигорода названа так потому, что в этих местах жили разбойники, которые мозжили голову проезжающим мимо купцам.

Знание местных привычек и традиций тоже очень важно для кладоискателя. Например, спрятанные в старых домах ценности чаще всего находят под подоконными досками или на чердаках. А вот найти что-нибудь в подвале и погребе удается реже, но зато именно в землю прятали по-настоящему дорогие вещи. В больших и богатых домах кладоискатели особенно тщательно осматривают полы в детских комнатах, ведь в щель между половицами могло попасть какое-нибудь украшение или монеты, которыми в старину играл ребенок.

Чаще всего деньги прятали те, кто получал постоянное жалование: дьяки, церковные служители, стрельцы. Правда клады, оставшиеся от них, обычно не велики. Какие же деньги находят чаще всего? Это клады медных пятикопеечных монет, датированных восемнадцатым веком. В 1796 году в России были введены бумажные деньги. Вскоре они начали обесцениваться, и крестьяне, чтобы сохранить свои накопления, стали прятать имеющуюся у них медь.