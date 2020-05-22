Холли Берри сыграет в необычном фильме Роланда Эммериха

Роланд Эммерих продолжает подбор актеров для своего нового фильма-катастрофы под названием «Падение Луны». Как утверждает издание The Hollywood Reporter, его новым «приобретением» стала популярная американская актриса Холли Берри. Персонаж, которого ей предложено сыграть, пока не называется.

Напомним, что ранее к проекту присоединился Джош Гад. Он исполнит роль гениального и эксцентричного ученого, которому удалось точно предсказать сроки столкновения Луны и Земли. Эммерих планирует начать съемки осенью 2020 года, фильм поддерживает студия Lionsgate, с которой постановщик сотрудничал и ранее.

Дата выхода картины пока не уточнялась, но, вероятнее всего, зрители смогут оценить новую глобальную угрозу не ранее 2022 года. Предыдущий фильм режиссера «Мидуэй» был выпущен в 2019 году и провалился в прокате, собрав лишь 125 миллионов долларов при бюджете в 75 миллионов.

В фильме «Падение Луны» спутник Земли сходит со своей орбиты. Луна начинает неумолимо приближаться к нашей планете. Всего за несколько недель до столкновения в космос отправляется разношерстная команда и, рискуя всем, совершает посадку на лунную поверхность, чтобы попытаться спасти нашу планету от уничтожения.