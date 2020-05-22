Хейли Бибер резко ответила на обвинения в том, что она делала пластические операции

Хейли Бибер

Вчера в одном из аккаунтов в инстаграме появился пост с двумя снимками Хейли Бибер: один из них был сделан, когда она была еще подростком, а другой — пару лет назад. Тем самым авторы публикации предлагали сравнить внешность модели и настаивали на том, что она делала пластические операции.

Однако 23-летняя Хейли молчать не стала и резко прокомментировала обвинения в том, что она обращалась к помощи хирургов.

Прекратите использовать снимки, для которых работали визажисты. Фото справа — это не то, как я выгляжу на самом деле. Я никогда не трогала свое лицо. Так что, если вы собираетесь сравнивать меня в 13 лет и 23 года, то используйте естественную фотографию, которая не была так сильно отредактирована,

— высказалась Хейли.

Поклонники звезды оказали ей большую поддержку и отметили, что такими сравнениями занимаются лишь те, кто ей завидует.

Хейтеры никогда не узнают, насколько доброе у нее сердце.

У нее естественная красота, и она не нуждается в ее совершенствовании. Она красивая и снаружи, и внутри,

— заступились за Хейли ее фанаты.

Надо отметить, что многих известных моделей часто подозревают в том, что они обращались к помощи пластических хирургов. Так, вчера 25-летняя Джиджи Хадид развеяла слухи, что делала «уколы красоты» и специально меняла форму бровей. Нередко доставалось и ее сестре Белле, которая, по мнению публики, с годами сильно изменилась внешне.

Джиджи и Белла Хадид и Хейли Бибер