Джеймс Кэмерон удочерит подругу своей дочери

Знаменитый кинорежиссер Джеймс Кэмерон и его супруга Сюзи Эмис воспитывают четверых детей: 19-летнюю Клэр, 13-летних Элизабет и Куинна, а также сына Эмис от прошлого брака, Джаспера.

Но скоро семья Кэмерона станет еще больше: издание The Blast сообщает, что режиссер с женой намерены удочерить 16-летнюю девушку, которая дружит с дочерью Кэмерона. Документы на предоставление опеки уже поданы в суд Лос-Анджелеса.

Сообщается, что эта девушка общается с семьей режиссера уже несколько лет. У ее родителей проблемы со здоровьем и финансами, из-за чего они не могут полноценно позаботиться о дочери. Кроме того, они в разводе и живут в разных штатах. В документах также отмечается, что жилищные условия девушки «настолько плачевные, что ее можно назвать бездомной».

Фактически эта девушка живет в доме Кэмерона с осени прошлого года, и семья режиссера отправила ее учиться в престижную школу в Калабасасе. Родители девочки, как сообщается, не против того, чтобы опека над ней перешла Джеймсу и Сюзи. Сама девушка тоже хотела бы находиться под опекой Кэмерона и Эмис.

В этом году Джеймс и Сюзи отметят 20-летнюю годовщину. Пара поженилась в июне 2000 года. До этого Кэмерон был женат четыре раза.