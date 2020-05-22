Чемпионка мира по кикбоксингу обьяснила зачем Александр Усик играет на стороне Кремля

Чемпионка мира по кикбоксинку и претендентка на чемпионский пояс в профессиональном боксе Елена Твердохлеб высказала свое мнение о скандале с Александром Усиком и Василием Ломаченко. По ее словам, боксеры сознательно или нет являются агентами Кремля и ведут российскую пропаганду в Украине.У Усика в Крыму много недвижимости, и что бы ее не потерять, боксеры приходится быть в хороших отношениях с российской властью.

«У Усика по-другому просто не получится, пока Крым остается оккупированным. У него и личная недвижимость в Крыму, и родственники в Крыму с недвижимостью. Их немедленно поставят под пресс, если Усик не согласится выполнять определенные «просьбы» ФСБ. Они агенты Кремля, безусловно. И никакая массовая критика болельщиков не остановит и не изменит «мировоззрение» Усика или Ломаченко.

Потому что это люди, которые уже заработали миллионы и им есть что терять. А лишить их радости жизни может ФСБ. Поэтому они боятся ФСБ значительно больше, чем болельщиков, которых они «в гробу видали», как и всех тех, кто погиб за независимость Украины. Потому что это не их война, они за мир… за «русский мир», — рассказала Твердохлеб.