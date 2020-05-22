Айфоны научились распознавать лица в масках

В условиях повсеместного использования скрывающих лицо масок и респираторов функция Face ID начала давать сбои, и попытки разблокировать телефон стали отнимать от 10 до 15 секунд.

Теперь обладатели гаджетов Apple вынуждены снимать с себя защитные маски, чтобы система разрешила им войти. Чтобы облегчить эксплуатацию девайса в период пандемии и не подвергать здоровье пользователей риску, разработчики компании Apple добавили в новую версию iOS 13.5 удобный функционал.

В обновленной версии Face ID сразу определит, есть ли на пользователе защитная маска, и автоматически предложит упрощенную разблокировку с помощью пин-кода. Для айфонов моделей X, XS и 11, а также Pro и Plus авторизацию можно будет совершить через свайп вверх от нижней части экрана. Такую возможность добавят во все модели айфонов без кнопки «Домой». При этом Face ID по-прежнему не сможет разблокировать iPhone, если пользователь не снимет маску.