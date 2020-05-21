Какая связь между вакциной БЦЖ и смертностью от коронавируса Готовится экспедиция на затонувший «Титаник». Впервые за 108 лет судно будет вскрыто человеком » Звезды сериала «Игры престола» снимутся вместе в комедии Звезды сериала «Игры престолов» американские актеры Питер Динклэйдж и Джейсон Момоа сыграют главные роли в приключенческой комедии «Хороший, плохой, неживой». Звезды сериала «Игры престолов» американские актеры Питер Динклэйдж и Джейсон Момоа сыграют главные роли в приключенческой комедии «Хороший, плохой, неживой». Актеры также планируют спродюсировать фильм. Сценарием комедии занялись Марк Свифт и Дэмиэн Шеннон, а режиссером фильма станет Макс Барбаков. По сюжету комедии два персонажа Ван Хельсинг и вампир заключают взаимовыгодную сделку. Герои колесят по городам, показывая местным жителям одно и то же представление, в котором Ван Хельсинг убивает вампира. Но когда за голову вампира назначают крупную награду, весь план героев начинает разваливаться.

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