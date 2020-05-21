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Звезды сериала «Игры престола» снимутся вместе в комедии

Звезды сериала «Игры престолов» американские актеры Питер Динклэйдж и Джейсон Момоа сыграют главные роли в приключенческой комедии «Хороший, плохой, неживой».

Актеры также планируют спродюсировать фильм.

Сценарием комедии занялись Марк Свифт и Дэмиэн Шеннон, а режиссером фильма станет Макс Барбаков.

По сюжету комедии два персонажа Ван Хельсинг и вампир заключают взаимовыгодную сделку.

Герои колесят по городам, показывая местным жителям одно и то же представление, в котором Ван Хельсинг убивает вампира. Но когда за голову вампира назначают крупную награду, весь план героев начинает разваливаться.

21 мая, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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