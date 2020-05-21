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Звезда «50 оттенков серого» рассказала как бороться с психозщами

У 30-летней Дакоты Джонсон есть несколько полезных советов, как справиться с депрессией во время самоизоляции, когда люди ограничены во многих привычных вещах и действиях. Как не впасть в уныние на карантине, она рассказала в интервью американской телеведущей Чесли Крист.

Вы находитесь дома, не со своими друзьями и не с семьей. Вы не можете делать то, что заставило бы вас чувствовать себя достойно. Вы словно примерили на себя этот наряд депрессии. Во всем мире сейчас доминируют огромная боль и уныние. Трудно быть все время позитивным, когда мир грустит, он опасен, страшен и одинок,

— сказала она.

Дакота Джонсон

Однако бороться с негативными мыслями и плохим настроением не просто можно, но и нужно. Например, сама Дакота нашла способ, как поднять себе настроение в это непростое время.

Я выбрала для себя медитацию или прогулки. Будьте добрее к своему телу. Эти незначительные вещи в конечном итоге имеют большое значение,

— сказала она.

Что такое депрессия, Джонсон знает не понаслышке. Недавно в интервью журналу Marie Claire она призналась, что впервые с депрессивным настроением столкнулась, когда была подростком. Но благодаря помощи психологов ей тогда удалось справиться с этим состоянием и научиться с ним жить и сейчас.

Я начала бороться с депрессией, когда мне было лет 14 или 15. Тогда объяснить мне мое состояние и оказать помощь смогли профессиональные психологи. Но я научилась видеть и положительные стороны в своем нестабильном эмоциональном состоянии. Например, я более тонко чувствую этот мир. Я думаю, у меня до сих пор есть много сложностей, о которых я стараюсь не рассказывать. Но я предпочитаю разбираться сама и не делать это проблемой других,— сказала она.

Дакота Джонсон

ИСТОЧНИК Just Jared
21 мая, 2020 | Tags: | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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