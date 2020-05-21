Звезда «50 оттенков серого» рассказала как бороться с психозщами

У 30-летней Дакоты Джонсон есть несколько полезных советов, как справиться с депрессией во время самоизоляции, когда люди ограничены во многих привычных вещах и действиях. Как не впасть в уныние на карантине, она рассказала в интервью американской телеведущей Чесли Крист.

Вы находитесь дома, не со своими друзьями и не с семьей. Вы не можете делать то, что заставило бы вас чувствовать себя достойно. Вы словно примерили на себя этот наряд депрессии. Во всем мире сейчас доминируют огромная боль и уныние. Трудно быть все время позитивным, когда мир грустит, он опасен, страшен и одинок,

— сказала она.

Однако бороться с негативными мыслями и плохим настроением не просто можно, но и нужно. Например, сама Дакота нашла способ, как поднять себе настроение в это непростое время.

Я выбрала для себя медитацию или прогулки. Будьте добрее к своему телу. Эти незначительные вещи в конечном итоге имеют большое значение,

— сказала она.

Что такое депрессия, Джонсон знает не понаслышке. Недавно в интервью журналу Marie Claire она призналась, что впервые с депрессивным настроением столкнулась, когда была подростком. Но благодаря помощи психологов ей тогда удалось справиться с этим состоянием и научиться с ним жить и сейчас.