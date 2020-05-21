В Украине суд обязал открыть уголовное дело на кандидата в президенты США Джо Байдена

Печерский райсуд Киева обязал Офис генпрокурора внести имя бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в начатое ранее уголовное производство о возможном вмешательстве в деятельность экс-генпрокурора Виктора Шокина. Об этом говорится в решении суда от 21 апреля, опубликованном 12 мая.

В суд с жалобой на бездеятельность Офиса генпрокурора обратился Шокин. Согласно его жалобе, в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР), где 24 февраля 2020 г было зарегистрировано дело по его заявлению, отсутствует имя того, кто, по мнению Шокина, вмешивался в его деятельность, хотя он его указывал.

В адрес Офиса генпрокурора ранее уже поступала жалоба на указанное бездействие, однако там отказались внести имя бывшего вице-президента США в ЕРДР, говорится в тексте решения суда.

Суд постановил обязать Офис генпрокурора внести в ЕРДР, в краткое изложение фактических обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершение уголовного преступления, «сведения о вмешательстве в деятельность бывшего Генерального прокурора Украины ОСОБА_1 — именно гражданина Соединенных Штатов Америки ОСОБА_5, бывшего вице-президента США».

https://news.liga.net/politics/news/pecherskiy-sud-obyazal-ofis-genprokurora-otkryt-delo-protiv-baydena?fbclid=IwAR3z1_0kREt-oaf44kCIMeHcxkPgrVpgaRX-oIBN5TgBMaRNoZT2RK-WvMA