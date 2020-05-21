В России начнут сажать в тюрьму за оборот криптовалют

Государственная Дума России подготовила поправки, радикально ужесточающие «нажим» на рынок криптовалют.

Два законопроекта (о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс) ставят «вне закона» как майнинг, так и оборот криптовалют, если они используются для оплаты товаров и услуг, сообщает РБК.

За организацию незаконного оборота цифровых финансовых активов (ЦФА) и цифровых валют, совершение с ними сделок, в том числе с иностранными ЦФА и цифровыми правами (включают ЦФА и иные права), либо за оказание услуг по выпуску цифровых прав и цифровой валюты с использованием сайтов, зарегистрированных в России, или технических средств, размещенных на территории страны, — физическим лицам будет грозить штраф от 50 до 500 тысяч рублей.

За те же нарушения должностных лиц предлагается штрафовать на 100 тысяч — 1 млн рублей или дисквалификацировать на срок до одного года; юридическим лицам предусмотрен штраф от 200 тысяч до 2 млн рублей.

За нарушение правил совершения сделок с ЦФА, цифровыми валютами и правами, если те используются как плата за товар, оказанные работы или услуги, грозит конфискация активов, а также штраф — от 20 до 200 тысяч руб. для физических лиц, от 50 до 400 тысяч для должностных лиц и от 100 тысяч до 1 млн — для юрлиц.

Такие же штрафы грозят за выпуск цифровых прав с задействованием российских сайтов и/или пользовательского оборудования, размещенного на территории России, а также если эта инфраструктура используется для передачи цифровой валюты третьим лицам.

К уголовным нарушениям предлагается отнести те же деяния, если они нанесли крупный или особо крупный ущерб, либо привели к извлечению крупного или особо крупного дохода. Добавляется и наказание за покупку цифровой валюты на территории России за наличный расчет или путем перечисления денежных средств на счета, открытые в российских банках.

Нарушителю грозит штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей или в размере его дохода от года до двух лет, либо лишение свободы до четырех лет со штрафом до 500 тысяч рублей или в размере дохода до одного года.

За особо крупный ущерб или извлечение особо крупного дохода предлагается наказывать принудительными работами до пяти лет либо лишением свободы до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до пяти лет.

Пакет законопроектов содержит полный запрет криптовалюты в стране, включая майнинг и последующий оборот, а поправки в КоАП и УК предполагают незаконность не только обращения, но и даже владения российскими физическими и юридическими лицами токенами, выпущенными в иностранных юрисдикциях, говорит президент Российской ассоциации криптоэкономики и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин: «Фактически предлагается возвести своими руками новый железный занавес в цифровой экономике».

Поправки фактически запрещают на территории России проведение ICO (привлечение инвестиций в проект в обмен на токены, которые потом инвесторы могут обменять на криптовалюту), отмечает член экспертного совета Госдумы, учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов.

Санкции за куплю-продажу ЦФА физлицами, а также уголовная ответственность за получение денежных средств на счета российских банков за продажу цифровых валют загоняют такого рода правоотношения в серую зону, поскольку подобные операции можно провести и без участия российских банков, добавляет Куликов.