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В новом «Крике» появится старый жуткий персонаж

В новом "Крике" появится старый персонаж

Как сообщает The Hollywood Reporter, актер Дэвид Аркетт вернется к роли шерифа Дьюи Райли в новом фильме слэшер-франшизы «Крик».

Напомним, Аркетт играл во всех четырех уже вышедших частях «Крика» и вот теперь появится и в пятой по счету картине. Это означает, что готовящийся проект будет не переосмыслением, а продолжением культовой франшизы Уэса Крэйвена. Но о возвращении других актеров пока речь не идет.

Сценарий напишут Джеймс Вандербилт («Зодиак», «Штурм Белого дома», «Новый Человек-паук») и Гай Бьюзик («Я иду искать»). Режиссерами выступят Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт («Я иду искать»). Съемки запланированы на конец текущего года.

21 мая, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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