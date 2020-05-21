В новом «Крике» появится старый жуткий персонаж

Как сообщает The Hollywood Reporter, актер Дэвид Аркетт вернется к роли шерифа Дьюи Райли в новом фильме слэшер-франшизы «Крик».

Напомним, Аркетт играл во всех четырех уже вышедших частях «Крика» и вот теперь появится и в пятой по счету картине. Это означает, что готовящийся проект будет не переосмыслением, а продолжением культовой франшизы Уэса Крэйвена. Но о возвращении других актеров пока речь не идет.

Сценарий напишут Джеймс Вандербилт («Зодиак», «Штурм Белого дома», «Новый Человек-паук») и Гай Бьюзик («Я иду искать»). Режиссерами выступят Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт («Я иду искать»). Съемки запланированы на конец текущего года.