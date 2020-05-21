Шведский путь борьбы с коронавирусом окончательно провалился



Швеция единственная страна в Европе, которая не вводила серьезных карантинных мер, просто предложив гражданам быть осторожнее.

В стране не закрывались магазины, рестораны, торговые центры и другие места массового скопления людей. Речь никогда не шла, чтобы ограничить передвижение граждан и посадить их дома.

На прошлой неделе Швеция опередила все страны Европы по числу умерших от коронавируса на миллион населения — 6.25. Это намного выше, чем в Италии и Испании, странах серьезно пострадавших от эпидемии. Выше, чем в Великобритании, где смертность достаточно высока и эти результаты объясняются тем, в начале эпидемии Великобритания пошла по шведскому пути и решила не закрываться.

Половина из 3 800 человек, которые умерли в Швеции — обитатели домов престарелых. Пансионаты для пожилых, как и все остальные, не ушли на карантин.

Сейчас выясняется, что надежда на коллективный иммунитет не сбылась. Некоторые специалисты прогнозировали, что треть населения получила антитела к коронавирусу, но исследование показало — только 7 процентов жителей Стокгольма, где заболевших больше, чем в других городах, имеют иммунную защиту.

Этого категорически недостаточно для естественного затухания эпидемии.

При этом экономика Швеции все равно столкнулась с кризисом. Люди просто перестали ходить в кафе и магазины из страха заразиться. Падение шведской экономики примерно такое же, как и в остальных странах Европы, даже тех, где люди 2 месяца сидели дома, как в Италии и Испании.

https://news.israelinfo.co.il/world/86845