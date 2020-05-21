Сара Джессика Паркер показала редкий снимок с мужем в молодости

Пока одни знаменитости шокируют своими заявлениями о разрыве отношений после нескольких лет брака, другие, наоборот, отмечают очередную годовщину свадьбы. Так, 19 мая, для Сары Джессики Паркер и Мэттью Бродерика был особенный день — ровно 23 года назад супруги связали себя узами брака. В честь этого актриса опубликовала на своей странице в Instagram архивный черно-белый снимок с мужем.

«19 мая 2020 года, 23 года. Мы прошли долгий путь, детка», — написала 55-летняя Сара.

Отметим, что Сара и Мэттью воспитывают троих детей: 17-летнего сына Джеймса и 10-летних дочерей Марион и Табиту, которые были рождены от суррогатной матери.