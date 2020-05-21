Несуществующий «президент Канады» получил от Зеленского вышиванку

Офис Зеленского сообщил об отправке подарков от президентской четы лидерам мировых держав ко Дню вышиванки, однако, исходя из этого сообщения, вышиванку от супругов Зеленских получил несуществующий «президент Канады».

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Офис президента Украины.

«К Всемирному дню вышиванки президент и первая леди Украины отправили в подарок лидерам стран мира традиционные украинские вышитые сорочки.

Символические подарки, которые несут в себе часть украинской истории и культуры, получили президенты и первые леди Соединенных Штатов Америки, Федеративной Республики Германия, Французской Республики, Канады, Республики Польша, Турецкой Республики и других стран «, — сообщили в Офисе президента.

Однако не понятно, кому именно поступили подарки в Канаде, ведь должности президента в стране официально нет. Формально лидером Канады является королева Великобритании Елизавета II. В стране ее представляет генерал-губернатор.