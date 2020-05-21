Китайский министр предлагает создать черный список сайтов операторов азартных игр

Чжао Кэжи, китайский министр, считает, что одним из важных заданий для улучшения уровня общественной безопасности является продолжение борьбы с незаконной организацией азартных игр. Он заявил, что для эффективного противодействия необходимо создать «черный список» всех интернет ресурсов, деятельность которых не является законной, чтобы легальные казино типа https://gojoy.ru/, могли спокойно осуществлять деятельность.

Также министр заявил, что расследование относительно финансовых операций в сфере онлайн игр необходимо провести незамедлительно, в противном случае остановить стремительно развивающийся незаконный виртуальный бизнес будет с каждым днем сложнее. Особенно важно разоблачить организации, которые находятся на территории других стран, но ведут свою деятельность через сеть интернет в Китае. Для лучшей результативности Чжао призывает другие страны объединить усилия, совместно справиться с нарушителями будет проще.

На территории Малайзии и Камбоджи в прошлом году полиция арестовала нескольких человек, причастных к незаконной игровой деятельности и финансовых операций в Китае. Китайские власти пытались надавить на президента Филиппин с целью убедить его запретить работу оффшорных операторов азартных игр на территории страны, но Родриго Датерт устоял и отказал в выполнении этого требования. Президент считает, что запрет на организацию виртуальной игровой деятельности значительно навредит экономике.

В Китае единственным видом легальной игровой деятельности считаются лотереи, именно из, по мнению министра Кэжи нужно продвигать. Организаторы других видов азартных игр, которые не являются легальными должны нести ответственность перед законом за его нарушение. 2020 год будет одним из самых активных в плане борьбы с незаконным бизнесом, для этого государство активизирует межведомственное сотрудничество. Мобилизация усилий поможет более эффективно справится с ситуацией.

Полиция активно работает над заданием правительства, проводит тщательные проверки сомнительного рода финансовых операций, бизнеса, который вызывает сомнения и много вопросов. На протяжении прошлого года на территории Шэньчжэня было арестовано 70 человек, которые в той или иной мере причастны к организации и жизнедеятельности незаконного игрового бизнеса. По мнению экспертов, кампания с ликвидации игорных сервисов станет одной из наиболее масштабных за последние годы, так как власти ужесточили меры и даже подтвердили факт аннулирования паспортов и лишения гражданства китайцев, которые работали на филлипинские организации в сфере онлайн игр.