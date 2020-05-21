Какая связь между вакциной БЦЖ и смертностью от коронавируса

То, что обязательная вакцинация населения вакциной БЦЖ снижает распространение коронавирусной инфекции и смертность от нее, подтверждается как многочисленными сообщениями с фронтов борьбы с пандемией, так и нарастающим потоком исследований на эту тему.

Показатели смертности от коронавируса в странах, проводящих различную политику вакцинации БЦЖ, различаются очень существенно.В странах, проводивших ранее обязательную вакцинацию,но сейчс остановивших ее, смертность от коронавирусной инфекции на 27-й день с начала стадии «взрыва» (5,1 чел.) оказывается почти в 5 раз выше, чем в странах, проводящих общую вакцинацию.

В странах, не проводящих обязательную вакцинацию, ситуация оказывается еще драматичнее. Уже на 15-й день с начала стадии «взрыва» смертность в этих странах превышает смертность в 5 раз, на 21-й день – в 11 раз, на 27-й день – почти в 16 раз.

Обязательная иммунизация населения в прошлом, но затем прекращенная, так же, как и селективная вакцинация отдельных групп населения, проводимая в настоящем, судя по всему, не создают устойчивого иммунитета для всей популяции, и она становится легкой добычей нового вируса.

В отличие от этого обязательная иммунизация в прошлом, пусть и прекращенная ныне, все же обеспечивает определенный уровень индивидуального иммунитета, который статистически значимо снижает уровень смертности от COVID-19.

Наконец, наиболее высокий уровень как популяционного, так и индивидуального иммунитета от коронавирусной инфекции обеспечивает обязательная вакцинация всего населения, как осуществлявшаяся в прошлом, так и проводимая в настоящее время.