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Изрядно потолстевшая Леди Гага взбудоражила сеть новым фото

Эпатажная певица Леди Гага взбудоражила сеть снимком в откровенном бюстгальтере. Фото появилось на странице звезды в Instagram.

На селфи Гага запечатлена в белом спортивном топе с откровенным вырезом в зоне декольте и салатовых штанах или шортах.

Звезда распустила длинные волнистые волосы, выкрашенные в светло-розовый цвет. Певица использовала минимум макияжа, накрасив губы нюдовой помадой и выделив брови. Также звезда надела розовые серьги-кольца.

За день снимок собрал больше двух миллионов лайков.

21 мая, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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