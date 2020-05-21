Искусственный интеллект от Google лучше врачей диагностирует рак

Международная группа ученых из США и Великобритании протестировала программу искусственного интеллекта, разработанную Google Health, которая лучше рентгенологов обнаруживает рак молочной железы на маммограммах. Если программа подтвердится в клинических испытаниях, это может повысить эффективность скрининга молочных желез.

Приблизительно у каждой восьмой женщины диагностируется рак молочной железы. Программы скрининга регистрируют более 18 000 случаев в год только в одной Великобритании, однако полученные результаты часто являются ложноположительными, из-за чего женщинам делают бесполезную инвазивную биопсию.

Программа искусственного интеллекта (ИИ) Google анализирует маммографию тремя различными способами, а затем объединяет результаты, чтобы получить общую оценку риска. Ученые обучили программу по маммографиям, полученным от свыше 76 000 женщин в Великобритании и 15 000 женщин в США.

Чтобы определить качество диагностики, ИИ должен был оценить около 30 000 новых маммограмм, полученных от женщин из Великобритании и США, у которых был либо подтвержденный биопсией рак, либо не было признаков рака во время наблюдения, по крайней мере, год спустя.

По сравнению с рентгенологами, ИИ в США дал на 5,7% меньше ложных срабатываний и на 9,4% меньше ложноотрицательных, тогда как в Великобритании он показал, соответственно, на 1,2% и на 2,7% меньше.

Результаты свидетельствуют о том, что ИИ способен повысить качество скрининга рака молочной железы в США и Великобритании. Также на правильность диагностики влияет качество изображения, и расхождения являются большими в случае, если изображения получены от устройств разных производителей.

«Безусловно, программы ИИ не заменят радиологов и рентгенологов, однако они, несомненно, помогут, выступая в качестве дополнительной пары глаз», – пояснила Кэролайн Рубин, доктор по клинической радиологии.

Ученые отметили, что такой скрининг позволит диагностировать рак молочной железы на ранней стадии, когда лечение с большей вероятностью будет успешным.