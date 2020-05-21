Галь Гадот показала школьное фото

В поддержку выпускников этого года запустили онлайн-проект Graduate Together, в котором приняли участие многие знаменитости: Барак Обама, Билл Клинтон, Кевин Харт, Генри Винклер, Зендая, Алекс Родригес и многие другие. Среди них была и Галь Гадот.

Вот что она сказала выпускникам:

Будучи ребенком учителя и инженера, я росла, очень хорошо понимая ценность и силу образования. Сейчас в вашей жизни наступил момент, когда школа окончена, но ваши дальнейшие шаги еще неясны и вы можете временами чувствовать себя бессильным. Поэтому я призываю вас: доверяйте себе. Сделайте свое «я» таким, что вы будете счастливы жить с ним всю жизнь. Раздувайте крошечные искры возможностей внутри себя и превращайте их в пламя достижений.

После этого Гадот опубликовала в Instagram свою архивную выпускную фотографию и отметила, что для нее было честью обратиться к выпускникам.