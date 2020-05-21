Ежедневное питье молока чревато для женщин развитием рака груди – американские ученые

Употребление молока увеличивает риск развития рака груди, утверждают американские ученые.

Ученые из Университета Лома Линда в США в материале, опубликованном в Международном журнале эпидемиологии,

пришли к выводу, что молоко опасно для женского здоровья.

Эксперты восемь лет наблюдали за здоровьем около 53 тыс. североамериканских женщин, которые регулярно сообщали о своем питании, потреблении алкоголя, а также рассказывали о семейном анамнезе рака молочной железы, физической активности и приеме гормонов для скрининга рака молочной железы.

Через восемь лет злокачественные опухоли молочных желез были диагностированы у 1057 женщин. Ученые установили, что все они регулярно употребляли молоко.

Проведя анализ, эксперты заключили, что всего одна кружка молока каждый день повышала риск развития рака молочной железы на 50%, а две-три чашки — на 70-80%.

При этом на вероятность заболевания никак не повлияли молочные продукты и заменители молока.