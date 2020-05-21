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Джиджи Хадид призналась, что имела тайную беременность

Теперь, когда новость о беременности 25-летней Джиджи Хадид уже не тайна, сама модель все чаще говорит об этом. Так, вчера она приняла участие в прямом эфире в инстаграме с Maybelline, где рассказала, что уже была беременна во время недель моды в феврале и марте.

Люди думают, что я делаю «уколы красоты» и поэтому мое лицо круглое. Но щеки были у меня с самого рождения. Особенно во время недель моды, когда я была уже несколько месяцев беременна,

— сказала Джиджи.

Джиджи Хадид 

Отвечая и дальше на спекуляции относительно своего внешнего вида, модель добавила, что не делала ничего и со своими бровями, — это исключительно результат генетики.

Люди думают, что я специально придаю форму бровям, делая их такими изогнутыми. Если вы посмотрите на мои детские фотографии, то увидите, что они были такими с самого рождения,

— добавила Хадид.

Джиджи Хадид 

Сейчас Джиджи находится примерно на 25-й неделе беременности. Ребенка модель ждет от своего 27-летнего бойфренда Зейна Малика, с которым она встречается уже много лет. Как говорят инсайдеры, у пары родится дочь. Сама модель призналась, что новость о беременности стала для нее по-настоящему счастливой.

Для нас это событие ни в коем случае не стало какой-то плохой новостью — мы очень счастливы,— сказала она.

Зейн Малик и Джиджи Хадид 

Зейн Малик и Джиджи Хадид

21 мая, 2020 | Tags: | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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