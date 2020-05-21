Австрия и Германия заявили о разоблачении всемирной допинговой сети

Немецкие и австрийские следователи раскрыли всемирную допинговую сеть, на данный момент следствию известно о связанных с ней по меньшей мере 21 спортсмене из 8 европейских стран, представляющих 5 видов спорта.

Об этом сообщил генеральный прокурор Мюнхена Кай Гребер.

По словам генпрокурора, следователи вышли на сеть в результате операции Aderlass («Кровопускание»).

После допроса главного подозреваемого, доктора из Эрфурта Марка С., у следственных органов появились данные в отношении 21 спортсмена, но полный масштаб деятельности сети пока неясен.

Гребер рассказал о «трехзначном числе случаев забора крови», которые проводились с 2011 года по февраль 2019 года по всему миру и о «колоссальной» доказательной базе, а также что главный подозреваемый Марк С. сделал «объемные» заявления.

Отмечается, что три из пяти видов спорта — это беговые лыжи, велоспорт и триатлон. Два других зимних вида спорта Гребер не стал называть «в интересах следствия».

Прокурор также сообщил, что два человека из преступной сети летали на зимнюю Олимпиаду 2018 года в Пхёнчхане, чтобы снабдить там спортсменов их обогащенной кровью.

Гребер отказался ответить на вопрос, есть ли среди подозреваемых немецкие атлеты.

Также сообщается, что в ходе операции Aderlass были задержаны 9 спортсменов, включая австрийского лыжника Йоханнеса Дюрра, и в том числе из Эстонии и Казахстана.

По данным прокурора, спортсмены платили доктору Марку С. за его услуги от 4 тыс. до 12 тыс. евро за спортивный сезон, суммарно до 100 тысяч евро ежегодно. Подозреваемому за каждый случай грозит от 1 до 10 лет тюрьмы.

В то же время у следователей пока нет достаточных доказательств, что спортивные федерации «систематически поддерживали применение допинга».