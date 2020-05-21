Антарктида стремительно зеленеет — ученые

Ботаники составили первую крупномасштабную карту цветения водорослей на побережье Антарктики. Они сделали это на основании спутниковых данных и полевых измерений. Несмотря на крошечный размер каждой водоросли, в массе они дают ярко-зеленый цвет.

Росту водорослей способствуют…

…потепление и органические удобрения (спасибо пингвинам!).

Исследование ученых из Кембриджского университета показало, что Антарктида может стать зеленой. Изменение климата вызывает цветение микроскопических водорослей по всей поверхности снега вдоль береговой линии.

Также рост водорослей, по-видимому, стимулируется экскрементами птиц и млекопитающих — 60 процентов зеленой растительности обнаружено в пределах 5 километров от колонии пингвинов. Специалисты полагают, что «зеленый снег» постепенно будет распространяться все дальше и дальше, и этот процесс ускорится, так как глобальные температуры продолжают расти.

«Это значительно расширяет наше понимание жизни на суше в Антарктике и того, как она может измениться в ближайшие годы, по мере глобального потепления, — говорит автор статьи и ботаник Мэтт Дейви из Кембриджского университета. — «Снежные водоросли» являются ключевым компонентом способности континента улавливать углекислый газ из атмосферы посредством фотосинтеза».

Сейчас зеленую растительность можно увидеть вдоль береговой линии, в особенности на островах вдоль западного побережья Антарктического полуострова. Они растут в относительно «теплых» районах, где средние температуры в течение летних месяцев (в южном полушарии это с ноября по февраль) поднимаются чуть выше 0°C.

«Мы выявили 1 679 отдельных цветущих зеленых водорослей на снежной поверхности, которые вместе занимали площадь 1,9 кв. км — что эквивалентно поглощению углерода около 479 тонн в год», — пояснил Мэтт Дейви. Почти две трети зеленых водорослей были обнаружены на небольших низменных островах без возвышенности. Поскольку Антарктический полуостров постепенно прогревается, эти острова могут в конечном итоге потерять свой летний снежный покров, а вместе с ним и снежные водоросли.

Тем не менее, большая часть снежных водорослей встречается на севере полуострова и Южных Шетландских островах, в районах, где они могут распространяться на возвышенности по мере таяния низменных снегов. «По мере того, как Антарктида прогревается, мы прогнозируем, что общая масса снежных водорослей будет увеличиваться, поскольку распространение на возвышенности значительно перевесит потерю небольших островных колоний водорослей», — утверждает автор статьи и ботаник Кембриджского университета Эндрю Грей.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.