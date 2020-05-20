Звезда «Гарри Поттера» показал, каким красавчиком был в детстве

Британский актер Том Фелтон стал известным на весь мир именно после съемок в серии фильмов «Гарри Поттер», где получил роль злого волшебника Драко Малфоя.

Однако, мало кто знает, что до этого блондин снялся в фэнтезийном фильме «The Borrowers», который стал для него первым шагом в большое кино.

В своем Instagram 31-летний мужчина решил вспомнить детские годы и опубликовал фотографию с премьеры картины 1997 года выпуска.

На изображении юный Том позирует в белом брючном костюме с черной рубашкой и белым галстуком-бабочкой. Все по моде 90-х! От одного взгляда на это милое личико хочется растаять в улыбке.

Спасибо всем подписчикам, старым и новым, я люблю вас. – коротко подписал снимок красавчик.