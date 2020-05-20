Российские войска понесли серьезные потери в Ливии Лицо мистического незнакомца за спиной Дженнифер Лопес на фото перепугало фанатов » В Китае испытывают новый модернизированный танк В Китае испытывают новый модернизированный танк — эксперты считают, что это версия более раннего танка. На одном из полигонов Китая заметили необычную модификацию танка Тип 59. Фотографии машины появились в Twitter , внимание на них обратило «РГ: Русское оружие». На кадрах запечатлен танк, который внешне напоминает другую боевую машину — Тип 96. В частности, у них схожи передняя часть корпуса и форма башни, также у обоих имеются характерные по форме грязевые щитки и 125-миллиметровая пушка. В то же время, отмечает издание, у танка нет ничего напоминающего прицелы, в башне прорезаны смотровые окна, а рядом с люком механика-водителя располагается еще один.

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