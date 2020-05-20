В Австралии опубликовали видео с последним сумчатым волком

Национальный архив фото- и аудиодокументов Австралии опубликовал видео с сумчатым волком — этот вид исчез более 80 лет назад. На 21-секундном ролике, датированном 1935 годом, изображен последний представитель вида — самец по кличке Бенджамин. Хронологически это самое позднее видео с его участием.

Сумчатый волк (Thylacinus cynocephalus) — крупнейший аборигенный хищник Австралии, доживший до современной эпохи. По данным палеонтологов, еще несколько тысяч лет назад он был широко распространен по всему континенту, однако к моменту прибытия европейцев выжил лишь на острове Тасмания. Отсюда второе его название — тасманийский тигр. Сумчатый волк — очень яркий пример конвергентной эволюции: не будучи связанным с псовыми прямым родством, он развил сходные анатомические и поведенческие особенности.

Взаимоотношения сумчатых волков и людей всегда были непростыми. Предполагается, что на континенте он вымер из-за появления конкурентов — собак динго (Canis familiaris dingo), завезенных человеком из Юго-Восточной Азии более трех тысяч лет назад. На Тасмании, куда динго не добрались, сумчатые волки сохранились до начала двадцатого века, но были истреблены фермерами европейского происхождения, которые несправедливо обвиняли их в охоте на овец. Возможно, свою роль в исчезновении вида сыграли болезни, попавшие на остров с колонистами, а также низкое генетическое разнообразие.

В 1936 году в частном зоопарке в городе Хобарт умер последний сумчатый волк — самец по кличке Бенджамин. Неизвестное ранее видео с участием этой особи опубликовал Национальный архив фото- и аудиодокументов Австралии. Запись продолжительностью в 21 секунду, демонстрирующая Бенджамина в вольере зоопарка.

Видео представляет собой часть фильма «Тасмания — страна чудес» («Tasmania The Wonderland»), повествующего о ряде достопримечательностей острова. На нем можно услышать закадровый голос, который рассказывает, что Бенджамин — единственный представитель редкого вида в неволе. Судя по всему, на момент записи видео никто не догадывался, что диких сумчатых волков уже не осталось.

Короткий ролик может показаться не слишком впечатляющим, но он важен по нескольким причинам. Во-первых, до наших дней дошло лишь около трех минут видеозаписей, запечатлевших сумчатых волков, все черно-белые и без звука. Любой новый фрагмент предоставляет зоологам ценную информацию о поведении вымершего зверя.

Во-вторых, новая запись, похоже, является самым поздним видео с изображением сумчатого волка. Она была сделана в 1935 году, за год до смерти Бенджамина, в то время как более известный ролик, который вы можете видеть ниже, датируется 1933 годом.

Несмотря на то, что ученые не сомневаются в вымирании сумчатого волка, некоторые энтузиасты продолжают верить, что этот зверь до сих пор живет в глухих уголках Тасмании. Некоторые даже утверждают, будто видели его, но не могут привести хоть сколько-нибудь убедительных доказательств.

Сумчатый волк был одним из последних представителей австралийской мегафауны — удивительного сообщества гигантских сумчатых, нелетающих птиц и хищных рептилий, которые населяли континент еще 40 тысяч лет назад. Причины их исчезновения остаются предметом жарких научных дискуссий. Большинство специалистов склоняются к гипотезе, что австралийская мегафауна стала жертвой людей. Однако результаты нового исследования указывают, что древние гиганты сосуществовали с предками аборигенов 20 тысяч лет и стали жертвой климатических изменений.