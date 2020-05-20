Ученые НАСА обнаружили свидетельства параллельной вселенной, где время бежит назад



Концепция параллельной вселенной существует с начала 1960-х годов, в основном в умах поклонников научно-фантастических телешоу и комиксов, но теперь эксперимент по обнаружению космических лучей обнаружил частицы, которые могли быть из параллельного мира, который также родился в Большом Взрыве, сообщила Daily Star.

Эксперты использовали гигантский воздушный шар, чтобы нести Антарктическую импульсную переходную антенну NASA, или ANITA, высоко над Антарктидой, где холодный сухой воздух обеспечил идеальную среду практически без радиошума, чтобы исказить результаты.

Постоянный «ветер» частиц высоких энергий постоянно прибывает на Землю из космоса. Согласно докладу, низкоэнергетические субатомные нейтрины с массой, близкой к нулю, могут полностью проходить через Землю, но объекты с более высокой энергией останавливаются твердым веществом нашей планеты.

Это означает, что частицы с высокой энергией могут быть обнаружены только «спускающимися» из космоса, но ANITA команды обнаружила более тяжелые частицы, так называемые тау-нейтрины, которые «вылетают» из Земли.

Согласно этим данным, как пишет Daily Star, эти частицы на самом деле движутся назад во времени, что свидетельствует о наличии параллельной вселенной.

Главный исследователь ANITA Питер Горхам, физик-экспериментатор в Гавайском университете, предположил, что единственный способ, которым тау-нейтрины могут вести себя таким образом, состоит в том, что он превращается в частицы другого типа, прежде чем пройти через Землю, а затем снова вернуться.

Горхам, ведущий автор статьи в Корнелльском университете, описывающий странное явление, отметил, что он и его коллеги-исследователи видели несколько таких «невозможных событий», к которым некоторые скептически относились. «Не всем нравилась эта гипотеза», — сказал он New Scientist.

Самым простым объяснением этого явления является то, что в момент Большого взрыва 13,8 миллиарда лет назад были сформированы две вселенные — наша и одна, которая с нашей точки зрения движется в обратном направлении, а время назад. Конечно, если есть обитатели возможной параллельной вселенной, они считают нас отсталыми.

«У нас остались самые захватывающие или самые скучные возможности», — сказал Ибрагим Сафа, который также работал над экспериментом.