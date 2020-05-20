«  
  »

Сын Виктора Цоя решил приватизировать бренд «Кино»

Александр Цой

Сын покойного рок-музыканта Виктора Цоя Александр подал заявку на регистрацию бренда «Кино» в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент). Об этом в среду, 20 мая, сообщает агентство «Москва».

Согласно заявке, товарный знак «Кино» регистрируется по классу международной классификации товаров и услуг №41. Это значит, что под брендом может осуществляться запись музыки, проведение концертов и мастер-классов, съемки фильмов и написание сценариев, книгоиздание, а также организация работы дискотек и ночных клубов.

Заявка подана от имени Александра Викторовича Цоя. Сам Цой-младший, известный, как музыкант, композитор, продюсер и дизайнер, пока не комментировал эту информацию.

20 мая, 2020 | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  