Сын Виктора Цоя решил приватизировать бренд «Кино»

Сын покойного рок-музыканта Виктора Цоя Александр подал заявку на регистрацию бренда «Кино» в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент). Об этом в среду, 20 мая, сообщает агентство «Москва».

Согласно заявке, товарный знак «Кино» регистрируется по классу международной классификации товаров и услуг №41. Это значит, что под брендом может осуществляться запись музыки, проведение концертов и мастер-классов, съемки фильмов и написание сценариев, книгоиздание, а также организация работы дискотек и ночных клубов.

Заявка подана от имени Александра Викторовича Цоя. Сам Цой-младший, известный, как музыкант, композитор, продюсер и дизайнер, пока не комментировал эту информацию.