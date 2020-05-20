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Собака-робот устроилась на работу

Новозенландская компания Rocos опубликовала на своем сайте забавное видео со своим изобретением -робопсом . На видео можно увидеть как Spot пасет стадо овец и помогает проверять состояние урожая.

Главная задача Spot — это выпас овец. Однако, робопес не отказывает себе в удовольствии поваляться на травке. Также робот может следить за урожаем, составлять карты маршрутов в режиме реального времени. В компании сообщают, что для такого мониторинга будет задействована собственная технология удаленного управления и сбора данных датчиков. Также Rocos планирует перевести робота на дистанционное управление, чтобы за его работой можно было следить из любой точки мира.

С тех пор как фирма выставила свою собаку-робота на продажу в прошлом году, люди нашли для нее огромное количество применений: от превращения роботов во «врачей» до танцоров в TikTok.

20 мая, 2020 | Tags: , , , | Category: Наука, Новости, Общество ﻿
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