Российские олигархи в спешке скупают бункеры, ожидая «Армагедона»

Американские производители бункеров, представляющих собой герметичные комнаты безопасности с возможностью фильтрации ядерных частиц, после начала пандемии зафиксировали увеличение спроса на свою продукцию на 2000% по сравнению с прошлым годом. Среди клиентов таких компаний россияне, рассказали их представители Forbes, сообщает Финанз.ру.

Например, с РФ заказы на убежища поступили калифорнийскому производителю бункеров Vivos, а одна из крупнейших в США компаний, выпускающих такие защитные комнаты на рынок — Rising S Company, — с начала года уже продала россиянам несколько своих бункеров. Стоимость одной такой комнаты, по словам представителя Rising S Company, составляет $150 000.



«К нам много раз обращались русские», — рассказал он Forbes. Кому именно из США были переданы герметичные убежища, в компании уточнять не стали. «Мы доставили их в порты доставки в США, поэтому о конечных пунктах назначения мне не известно», — сказал менеджер Rising S Company.

Спрос на покупку бункеров с начала года заметили и российские производители таких убежищ. Об этом заявил руководитель работающей в этой сфере компании «Спецгеопроект» Данила Андреев, пишут «Открытые медиа».

Если в обычное время его фирма создаёт один такой объект в месяц, то в мае она получила три подобных заказа, а в апреле — целых пять, указал собеседник издания.

«Спецгеопроект», по словам Андреева, занимается строительством как полноценных подземных бункеров, так и герметичных защитных комнат, которые предлагают и американские производители. Основной спрос на такие убежища на России, по его словам, идёт из Москвы (от жителей элитных районов на Новой Риге, Рублёвке, а также Ярославском и Дмитровском шоссе). Также заказы на строительство бункеров их производители получают из Санкт-Петербурга и прилегающих к нему областей, говорит Андреев.

Защитные комнаты американских производителей могут встраиваться в уже существующие помещения или размещаться рядом с ними. Они представляют собой полностью оборудованные убежища с электричеством, современной техникой и прочими удобствами, а также возможностью фильтрации ядерных частиц. Площадь таких бункеров составляет около 46 кв. м. Vivos, помимо таких комнат, занимается также строительством традиционных подземных убежищ. В них тоже есть все необходимое. Помимо этого, в укрытиях имеются воздушные системы для удаления всех патогенных микроорганизмов и радиоактивных частиц.

«Спецгеопроект», по словам его руководителя, в свою очередь производит бункеры, способные защитить их владельцев не только от заражённого воздуха или газов, но и от преступников или мародеров в случае беспорядков. Для этого убежища российского производителя оснащены герметичными окнами и дверями, связью, а также запасом продуктов и автономным энергообеспечением на случай, если внешнее электричество будет отключено. Строительство такого бункера, по оценкам руководителя компании, может обойтись в сумме от 3 млн до 10 млн рублей. Площадь бункера может быть разной. Например, самый крупный свой объект «Спецгеопроект» построил в Тверской области — это бункер площадью 400 кв. м и стоимостью $2 млн.