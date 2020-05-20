Российские боевики записали видео,в котором открыто угрожают украинским военным

В одном из телеграмм-каналов появилось весьма резонансное видео. На нем два российских военных обращаются к украинским защитникам. Стоит отметить, что это самое видео является неопровержимым доказательством того, что на Донбассе таки присутствуют русские «вояки», как бы то не опровергала официальная власть России.

Так, на видео боевики вовсе не скрывают ни своих лиц, ни позывных. Наемник Путина на видео обратился к украинским защитникам на Донбассе в весьма дерзкой форме.

Он, в частности, сказал, что ничего не боится, и он будет «выжигать фа*изм на Донбассе». Помимо того, военный из России отметил, что он из Волгограда .

В своем «интервью» постоянно улыбающийся (на видео можно заметить, что у боевика нет зубов с правой стороны) Монгол сказал: «Я с Волгограда. Позывной – Монгол. Я не боюсь называться. Мы из разведки. Мы здесь весь этот фа*изм выжигаем, на Донбассе. Но если будет нужно, то нас может еще очень много из России подтянуться. Так что, держитесь, украинцы».