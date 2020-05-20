Пресс-конференция Зеленского — печальный финал всей системы «Слуг Народа»

Печальный финал системы, выстроенной Зеленским и его окружением вылился в годичную пресс-конференцию, на которую не пустили большинство украинских журналистов, зато пустили представителей сепаратистов и агентов Кремля. Впрочем давайте об основных впечатлениях, которые ниже. Начнем с вранья и обещаний.

— Под Никополем мост обвалился.

— Когда?

— А вот прям когда вы про строительство новых мостов рассказывали.

Анна Оскомина: Я эту соплю хрипатую слушать не могу, у меня реакция как на шорох пенопласта. Так что очень выборочно.

«Посадить Порошенко» как генеральная идея.

Обицянки-цяцянки за год только преумножились. Штош, зебыдлятство может ещё полгодика подрочить вприсядку на свои радужные ожидания, пока желудок не присохнет к позвоночнику.

Кумовей и армейских друзей во власть он не привел, ввиду отсутствия оных. Ахаха, как он всех наебал.

Он до сих пор не понял, что денег в бюджете в ближайшее время будет очень мало. Пилить его подельники будут беспощадно. На стопицот мостов не хватит. Но тактика понятна: полтора моста будут силами г+г подаваться за тысячу.

Ещё мне очень жалко армию… Мне кажется, ее достоинство, дух и силу просто брезгливо вытаптывают каблуком в грязь.

Но эту ссань в глаза нарид выпьет залпом.

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