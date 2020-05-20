Пресс-конференция Зеленского — печальный финал всей системы «Слуг Народа»

Печальный финал системы, выстроенной Зеленским и его окружением вылился в годичную пресс-конференцию, на которую не пустили большинство украинских журналистов, зато пустили представителей сепаратистов и агентов Кремля. Впрочем давайте об основных впечатлениях, которые ниже. Начнем с вранья и обещаний.
— Под Никополем мост обвалился.
— Когда?
— А вот прям когда вы про строительство новых мостов рассказывали.
Анна Оскомина: Я эту соплю хрипатую слушать не могу, у меня реакция как на шорох пенопласта. Так что очень выборочно.
«Посадить Порошенко» как генеральная идея.
Обицянки-цяцянки за год только преумножились. Штош, зебыдлятство может ещё полгодика подрочить вприсядку на свои радужные ожидания, пока желудок не присохнет к позвоночнику.
Кумовей и армейских друзей во власть он не привел, ввиду отсутствия оных. Ахаха, как он всех наебал.
Он до сих пор не понял, что денег в бюджете в ближайшее время будет очень мало. Пилить его подельники будут беспощадно. На стопицот мостов не хватит. Но тактика понятна: полтора моста будут силами г+г подаваться за тысячу.
Ещё мне очень жалко армию… Мне кажется, ее достоинство, дух и силу просто брезгливо вытаптывают каблуком в грязь.
Но эту ссань в глаза нарид выпьет залпом.
Alex Petrov: ВАЗу нельзя играть в покер — ложь сразу видна на лице.
Лицемер конечно полный — на Пороха набрасывал по всем направлениям, а когда ему задают те же вопросы — это не моя сфера, не трогайте семью, а я причем.
Ну и фееричное — «я отличаюсь от Порошенко всем, даже физиологически». Это точно — ни мозгов, ни тестикул просто нет.
А в целом — говорить научился, да. И разобрался в некоторых вопросах хотя бы поверхностно. Но именно к Пороху у него личная неприязнь, которую он не преодолеет.
Bohdan Miroshnikov: Когда на пресс-конференции Зеленского второй вопрос задает Гордон, а независимые СМИ не пускают — это четкий посыл холопам, чтоб не задавали вопросов.
Когда Зеленский напрямую повторно влез в американские выборы — это не просто международный скандал, здесь уже пахнет санкциями.
Когда Зеленский сказал, что одного срока было мало — это наглядное подтверждение того, что у Зеленского и его избирателей память, как у рыбки гуппи. Кто обещал, что идет на 1 срок, а?
И когда приглашенные журналисты не задают вопросов про конец эпохи бедности, брата Ермака, самого Ермака, 30 «кварталовцев» во власти, неоднократные нарушения Конституции и госизмену за «субъективизацию» боевкиов в Минском процессе, про невыпуск легальных заробитчан со страны — это тоже сигнал.
Это все говорит только о том, что времена Януковича и показательных экскурсий для журналистов по владениям Межигорья вернулись.
Напомню, что Янукович уже на первом году президентства протолкнул «харьковские соглашения».
«Новые лица» пока стесняются так быстро и открыто делать, но сути это не меняет — они все равно сдадут интересы Украины. Вопрос времени.
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