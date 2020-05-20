Майли Сайрус перевоплотилась в «девочку-мальчика»

Во вторник 27-летняя Майли Сайрус поделилась с поклонниками в инстаграме фотографией, на которой продемонстрировала новую прическу пикси-маллет. Нет, исполнительница хита Wrecking Ball не нарушила режим самоизоляции и не пошла в ближайший салон красоты. Новый бьюти-образ — дело рук ее матери, 53-летней Тиш Сайрус, и знаменитой стилистки Салли Хершбергер.

Так как парикмахер не смогла приехать к Майли в Калифорнию из-за пандемии, Тиш делала дочери стрижку, в то время как Хершбергер контролировала весь процесс через FaceTime. Майли прислала мне фотографию для вдохновения, но эта стрижка пикси-маллет совершенно отличается от того оригинального снимка, — сказала в интервью журналу People стилистка, которая последний раз делала прическу Майли четыре месяца назад.

Майли Сайрус

Она назвала прическу «креативной стрижкой», добавив, что певица осталась очень довольна результатом. Майли так понравился последний образ, как и мне! Это так круто и дерзко — объединить две стрижки в одну, таким образом она продемонстрировала свое собственное чувство стиля. Она замечательный клиент, потому что она открыта для всего нового. Мы обе были очень довольны тем, как получилась стрижка, и я уверена, что ее маме будет легко ее поддерживать, — добавила стилистка, которая работает с Мег Райан, Джимми Фэллоном и Томом Крузом.

Салли, владеющая салонами в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, сообщила изданию, что инструменты, необходимые для такой стрижки, — это острые ножницы, бритва, расческа, несколько заколок и пульверизатор.

Вместо того чтобы просто дать им пошаговые инструкции, я показываю, как правильно орудовать ножницами. Я считаю, что демонстрация позволяет клиенту получать лучшие результаты. Главное правило — меньше, да лучше, а основная идея заключается в том, чтобы работать постепенно, небольшими участками,

— подытожила она.