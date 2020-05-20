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Леонардо ДиКаприо во время коронавируса пожертвовал 2 миллиона долларов на спасение горных горилл

Леонардо ДиКаприо пожертвовал 2 миллиона долларов на спасение горных горилл

Знаменитый во всем мире голливудский актер Леонардо ДиКаприо пожертвовал 2 миллиона долларов на спасение горных горилл. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

На своей странице актер опубликовал снимок работников заповедника Вирунга в Демократической Республике Конго вместе с исчезающим видом горных горилл.

В Вирунга проживает крупная популяция исчезающего вида горилл и Ди Каприо отметил, что национальный парк является одним из самых биологически разнообразных районов на планете и домом для горных горилл.

Знаменитость призвал всех желающих поддержать заповедник, отправив деньги благотворительному фонду Virunga Fund.

20 мая, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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