Леонардо ДиКаприо во время коронавируса пожертвовал 2 миллиона долларов на спасение горных горилл

Знаменитый во всем мире голливудский актер Леонардо ДиКаприо пожертвовал 2 миллиона долларов на спасение горных горилл. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

На своей странице актер опубликовал снимок работников заповедника Вирунга в Демократической Республике Конго вместе с исчезающим видом горных горилл.

В Вирунга проживает крупная популяция исчезающего вида горилл и Ди Каприо отметил, что национальный парк является одним из самых биологически разнообразных районов на планете и домом для горных горилл.

Знаменитость призвал всех желающих поддержать заповедник, отправив деньги благотворительному фонду Virunga Fund.