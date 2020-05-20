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Анджелина Джоли нанесла Брэду Питту тяжелую обиду

Анджелина Джоли нанесла Брэду Питту тяжелую обиду. Известная звезда шоу-бизнеса серьезно ограничила передвижение своих детей со своим бывшим супругом. Ему запрещено вводить их в круг своих знакомых и друщей.

Голливудская актриса Анджелина Джоли запретила бывшему мужу Брэду Питту знакомить их дочь Шайло с его подругами. Об этом сообщает издание Mirror.

В последнее время артисту приписывают роман с 31-летней коллегой Алией Шокат. Хотя звезды не подтверждали, что состоят в отношениях, Джоли попросила бывшего мужа прервать общение ребенка с Алией. Отмечается, что 13-летняя Шайло познакомилась с Шокат, когда проводила время с отцом.

Джоли также потребовала от экс-супруга, чтобы их ребенок не общался с актрисой Дженнифер Энистон — она развелась с Питтом в 2005 году, однако артисты сохранили хорошие дружеские отношения.

20 мая, 2020 | Tags: , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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