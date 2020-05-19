Знаменитая актриса и режиссер Линн Шелтон внезапно умерла

В возрасте 54 лет умерла Линн Шелтон : режиссер, актриса, монтажер, сценарист, продюсер.
Линн Шелтон ушла из жизни 15 мая после непродолжительной болезни. У режиссера была обнаружена редкая болезнь кровь.
В своем подкасте Марк Мэрон поделился историей. «В течении недели у Линн было плохое самочувствие и лихорадка, она сдала анализ на корона вирус (отрицательный), после чего ее отправили домой, где через несколько дней она потеряла сознание и была госпитализирована, а через несколько часов ее не стало».
Наибольшую известность Шелтон приобрела благодаря съемкам сериалов. В последнее время она работала над такими проектами, как «И повсюду тлеют пожары», «Утреннее шоу», «Новенькая» и «Блеск».
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