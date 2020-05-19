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Во втором сезоне «Ведьмака» появится новый герой

Создатели сериала «Ведьмак» (The Witcher) во втором сезоне введут нового героя — ведьмака по имени Хемрик, которого не было ни в книгах, ни в видеоиграх про Геральта.

Будет ли Хемрик полноценным участником сериала или появится лишь во флешбеке о периоде обучения Геральта в Каэр Морхен, пока не ясно. Отмечается, что воплотить на экране образ героя предстоит актеру Джоэлю Адриану.

Ранее сообщалось о том, что создатель сериала Лорен Хиссрич во втором сезоне планирует расширить сюжетные линии Кагыра и Фрингильи. Премьера второго сезона намечена на вторую половину 2021 года.

19 мая, 2020 | Tags: , , , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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