Во Франции вновь закрывают школы

Отмена карантинных ограничений оказалась преждевременной для некоторых регионов Франции, передает The Daily Mail.

Так, в городе Рубе на севере страны не успели открыть школы, как у одного из учеников обнаружился коронавирус.

Из-за этого случая восемь школ вновь были закрыты, а в ходе тестирования вирус подтвердился еще у 70 учеников начальных классов и их преподавателей.

В ближайшее время местные власти намерены отследить все контакты зараженных, чтобы изолировать их на две недели. Школы теперь смогут открыться не раньше 25 мая.

Напомним, вслед за США у детей во Франции и Италии наблюдают массовое проявление воспалительных процессов, которые, предположительно, связаны с коронавирусом. Несколько дней назад в одной из клиник Марселя умер 9-летний ребенок с мультисистемным воспалительным синдромом, схожим с болезнью Кавасаки.