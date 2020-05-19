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В Китае научились предсказывать смерть коронавируса

Ученые из Китая определили три биологических признака в образцах крови пациентов с коронавирусом, по которым можно предсказать риск смерти с точностью до 90 процентов. Об этом сообщает Daily Mail.

Исследователи проанализировали образцы крови 485 зараженных в Ухане, из которых 201 человек выжил и 174 умерли. Ученые пришли к выводу, что в анализах скончавшихся пациентов было три одинаковых биомаркера.

Первым из них ученые назвали увеличенный показатель фермента лактатдегидрогеназа (ЛДГ), свидетельствующего о разрушении тканей организма при различных заболеваниях, в том числе при проблемах с легкими. Вторым маркером стал низкий уровень лейкоцитов и лимфоцитов, отвечающих за иммунитет человека. Третьим — увеличившееся количество высокочувствительных С-реактивных белков (hs-CRP), которые также указывают на наличие воспаления.

Как отметили исследователи, увидев такие показатели в анализах пациентов, можно за десять дней предсказать их возможную смерть и постараться спасти в приоритетном порядке лечения.

19 мая, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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