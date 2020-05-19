В Европе построили экодом будущего

Реалии XXI века диктуют новые условия во всех сферах жизни, и строительство домов не стало исключением. Благодаря инновационным разработкам Института современной архитектуры Каталонии всего лишь за 15 дней можно создавать энергонезависимые эко-дома, жильцы которых никогда не будут страдать от веерного отключения электричества или из-за перебоев в подаче воды. При этом необычная форма сооружения позволяет не только комфортно чувствовать себя внутри помещения, но и отдыхать в тенёчке на свежем воздухе под ним.



Эко-дом, который можно изготовить за 15 дней (Fab Lab House, Испания). | Фото: smallhouseswoon.com.

Необычный и довольно симпатичный домик Fab Lab House был разработан в рамках проведения Международного конкурса «Солнечного десятиборья в Европе». Он настолько покорил сердца судей и зрителей, что не остался без награды. И это немудрено, ведь довольно вместительное сооружение в 75 кв. м, созданное только из природных и экологически чистых материалов, полностью энергетически независимо. Причем его ультрасовременное оборудование электроэнергии вырабатывает в 2 раза больше, чем требуется для полноценного существования 4 человек.



Интерьер гостиной-столовой в экспериментальном доме Fab Lab House (Испания). | Фото: designraketa.ru.



Благоустроенная кухня в эко-доме (Fab Lab House, Испания). | Фото: grinhome.blogspot.com.

Этой площади оказалось вполне достаточно, чтобы организовать просторную гостиную-столовую, в которой найдется место для отдыха и общения большой компании друзей или родственников, полностью оборудованную кухню, спальню и ванную комнату.



Чтобы создать органичные формы и просчитать все возможные риски, нужно было создавать цифровую 3D-модель (Fab Lab House). | Фото: grinhome.blogspot.com.



Экспериментальный домик был создан из натуральных древесно-стружечных материалов (Fab Lab House, Испания). | Фото: grinhome.blogspot.com.

Группе высококлассных специалистов все-таки удалось создать дом, который полностью соответствует критериям «устойчивой» архитектуры. Помимо того, что Fab Lab House был изготовлен из натуральных и экологически чистых древесно-стружечных материалов как снаружи, так и внутри, он имеет особенную форму. И это обусловлено не только тем, что подобная конструкция компактна и занимает минимальное наземное пространство при довольно объемной площади внутри, что, конечно же, немаловажно в современных мегаполисах или в местах, не пригодных для классического строительства.



Такой вид имеют фотогальванические солнечные батареи. | Фото: youtube.com/ © IAAC.



Благодаря округлой форме удалось разместить большее количество гибких фотогальванических солнечных батарей. | Фото: smallhouseswoon.com/ vdomax.ru.

Главным критерием в выборе формы все-таки оказался технологический аспект, ведь округлая форма чуть ли не вдвое повышает потенциал выработки электроэнергии. Именно в этом случае увеличивается площадь размещения гибких фотогальванических солнечных панелей. Для того, чтобы дом мог автономно существовать, предусмотрены системы сборки и очистки дождевой воды, а также емкости для хранения.



Расположение дома на консольных опорах позволяет организовать зоны отдыха в тени под ним (Fab Lab House, Испания). | Фото: smallhouseswoon.com/ grinhome.blogspot.com.

Округлая форма позволяет достичь максимального внутреннего объема при небольшой внешней поверхности. А то, что дом приподнят на трех «ногах», дает возможность его жителям отдохнуть в тени на свежем воздухе. Благодаря эргономичной форме и большому количеству окон, жильцы будут обеспечены и естественным освещением, и вентиляцией.



Столовая в эко-домике рассчитана больше чем на 6 гостей (Fab Lab House, Испания). | Фото: grinhome.blogspot.com/ top.funnyreps.club.

Проект Fab Lab House разрабатывался не только для участия в конкурсе, он имеет большие практические преимущества, начиная от экономии средств на коммунальных платежах, и заканчивая возможностью установки в непригодных для масштабного строительства местах.



Интерьер спальной комнаты в эко-доме (Fab Lab House, Испания). | Фото: top.funnyreps.club.



Оригинальный интерьер ванной комнаты в экспериментальном домике на консольных опорах (Fab Lab House, Испания). | Фото: grinhome.blogspot.com.

Подобные дома идеально подходят для загородного отдыха и проживания семьи из 4-х человек. Они интересны еще тем, что имеют довольно демократичную цену, ведь в конструкции эко-коттеджа не используется ни дорогостоящие материалы, ни роскошные элементы декора. Но самым большим преимуществом является то, что на его изготовление и установку больше 15 дней не потребуется.

Инновационные внедрения в строительстве поистине фантастических объектов широко процветает в Китае.

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