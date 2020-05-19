В Британии готовятся к массовому производству вакцины от коронавируса

Британский кабинет министров говорит, что если ànf вакцина покажет эффективность, то 30 миллионов доз могут быть выпущены уже к сентябрю. В Оксфорде в разгаре клинические испытания вакцины от COVID-19.

Предварительные итоги в интервью Euronews подводит профессор Ричард Хэйнс, он — координатор испытаний вакцины Recovery: «Мы намерены увеличить количество добровольцев для второго этапа. Нам будут нужны 10 тысяч участников, и среди них — и те, кто уже переболел COVID-19. Испытывается не только вакцина, но и разные типа лекарственной терапии. Сказать с уверенностью, каковы полученные результаты, мы пока не можем».

Из Оксфорда передает журналист Euronews Дэймон Эмблинг: «Этот знаменитый университский город стал одним из центров, где куется победа над инфекцией. Британский кабинет министров говорит, что если вакцина покажет эффективность, то 30 миллионов доз могут быть выпущены уже к сентябрю. О том, что на другом берегу Атлантики тоже может быть получена вакцина, сообщают США. Но есть и скептики, утверждающие, что панацеи от коронавируса может и не быть найдено».