Уровень смертности в Швеции достиг 30-летнего максимума

На фоне пандемии коронавируса в Швеции в минувшем месяце зафиксировали самую высокую смертность с апреля 1993 года.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на шведский Национальный институт статистических данных, в расчет принимались показатели всех месяцев.

«Антирекорд» по смертности был установлен в декабре 1993 года, когда в стране бушевала эпидемия гриппа, — скончались 11 тыс. человек.

За апрель 2020 года в Швеции умерли 10,4 тыс. человек, хотя с коронавирусом официально связаны лишь 3,6 тыс. случаев смерти.

Напомним, власти Швеции отказались вводить карантин из-за пандемии, а в начале мая заявили об отступлении угрозы. Вирус выявили всего у 30 тыс. граждан страны.