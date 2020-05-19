Ученые нашли невосприимчивый к COVID-19 тип людей

Ученые нашли невосприимчивый к COVID-19 тип людей, которые могут не только не болеть, но и практически не заражаются и не разносят болезнь.

Группа американских и швейцарских ученых пришла к выводу, что в организме людей, которые переболели атипичной пневмонией в 2003 году, есть антитела, способные разрушать шипы SARS-CoV-2. Об этом сказано в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Ученые выяснили, что заражение вирусом SARS-CoV стимулирует выработку антител, нацеленных на белковые шипы, без которых вирус не может проникнуть в клетку. Антитело S039, описанное в исследовании, поражает шипы не только SARS-CoV, но и SARS-CoV-2. Получается, что люди, которые перенесли атипичную пневмонию, могут быть невосприимчивы к новому коронавирусу.

Как предполагают исследователи, такие антитела можно будет применять для профилактики заражения коронавирусом нового типа среди людей из групп риска.

По последним данным университета Хопкинса, в мире зарегистрировано более 4,8 млн случаев заражения COVID-19.